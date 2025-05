Wall Street Journal: la mediocrità dei Marvel Studios negli ultimi anni è dovuta al CEO della Disney

HQ

Da quando Marvel Studios ha concluso The Infinity Saga con Spider-Man: Far From Home (che è arrivato poco dopo Avengers: Endgame ), i film e gli spettacoli televisivi di Marvel hanno affrontato più critiche che mai. Oggi si parla spesso di una saturazione dei supereroi ed è dubbio che Marvel sarà in grado di superarla in futuro. Tuttavia, Thunderbolts* è un passo nella giusta direzione secondo chi ha visto il film, ma prima che quel film fosse presentato in anteprima, molti titoli mediocri sono stati rilasciati da Marvel. In un articolo del Wall Street Journal, Ben Fritz cerca di rispondere al perché sono stati così mediocri.

Con il completamento di The Infinity Saga, Bob Iger voleva che la Disney investisse molto di più nel servizio di streaming. Ciò ha portato a un grande aumento degli spettacoli ambientati negli anniMarvel Cinematic Universe, che faceva sicuramente parte della mentalità di Iger: "Espansione, espansione, espansione". Feige ha recentemente detto ai suoi colleghi che: "[...] guardare tutti i nuovi programmi TV e film del gigante dei fumetti ha iniziato a sembrare più un compito a casa che un intrattenimento".

Molti sarebbero certamente d'accordo sul fatto che ci sono stati semplicemente troppi film e programmi TV usciti negli ultimi anni, e che è diventato più un lavoro di routine che un intrattenimento, come dice lo stesso Feige. Con ogni probabilità, possiamo aspettarci meno film e serie TV in futuro e, si spera, una qualità superiore.