Walton Goggins crede che la stagione 2 di Fallout sia il momento in cui "inizia davvero a cucinare"

Dopo aver recitato in The White Lotus, The Righteous Gemstones e Fallout negli ultimi 12 mesi, Walton Goggins è un forte contendente per il re della televisione in questo momento. Come attore di ruolo, sa il fatto suo e crede che la stagione 2 di Fallout sarà ancora migliore della prima.

"Sono in giro da molto tempo," Goggins ha detto a Complex Pop Culture. "E di solito, uno show da cui le persone sono attratte, con quella licenza, la seconda stagione inizia davvero a cucinare, giusto? È allora che può accadere una vera magia".

"Siamo nel bel mezzo della seconda stagione", ha detto. "Dice molto su molto. Rimane in queste corsie del tono che è stato impostato, ma poi vira al di fuori di esse nei modi più interessanti".

Con un sacco di lavoro gettato sulle basi per ciò che Fallout è per i nuovi arrivati, la seconda stagione può ora esplorare gli aspetti più profondi e di nicchia dell'universo, dando anche ai fan un po' di più di ciò che amano. I Deathclaw, ad esempio, dovrebbero apparire nella stagione 2 e ci immergeremo ulteriormente nel mistero di ciò che sta succedendo al padre di Lucy.

La stagione 2 di Fallout è attualmente in produzione per Amazon Prime Video.