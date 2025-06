Warhammer 40,000: Darktide racconta a tutti il nostro nuovo compagno canino

HQ

Il DLC Arbites per Warhammer 40,000: Darktide non è lontano ora. Il 23 giugno, Fatshark introduce una nuova classe nel gioco cooperativo dell'orda, invitandoci a dettare legge con il nostro Cyber-Mastiff.

Il Cyber-Mastiff sembra essere un compagno forte in un nuovo blog per sviluppatori di Fatshark. In parte cane e in parte macchina, il Cyber-Mastiff è così veloce sul campo di battaglia che non sarà nemmeno preso di mira dai tuoi nemici, ma li prenderà di mira. Come il segugio del vaiolo nel gioco base, il Cyber-Mastiff può inchiodare i nemici al pavimento se sono di dimensioni umane.

Barcolla gli Ogryn e non sarà in grado di spostare i mostri, ma con il suo morso è comunque potente. A seconda del modo in cui crei anche i tuoi Arbite, puoi renderlo una bestia assoluta sul campo di battaglia.

Le opzioni di personalizzazione saranno disponibili per il Cyber-Mastiff e potrai persino accarezzarlo mentre sei sulla Mourningstar. Che carino!