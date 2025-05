Warhammer 40,000: Darktide rivela la prima classe DLC

HQ

Prima di Warhammer Skulls, lo sviluppatore di Vermintide e Darktide Fatshark aveva preso in giro qualcosa di grande per il suo gioco cooperativo orda ambientato in un lontano futuro.

Poi, abbiamo avuto la rivelazione completa e i fan sono stati trattati con un'introduzione alla nuova classe Arbites, la prima classe DLC di Warhammer 40,000: Darktide. Gli Arbiti sono sostenitori della legge imperiale, e quindi immagineresti che non siano troppo affezionati agli eretici che prendono il controllo di Tertium.

Combatti al fianco di un Cyber-Mastiff quando usi la classe Arbites, inviandolo a fare a pezzi i tuoi nemici mentre li abbatti con le tue stesse armi e la propaganda dell'Imperium. Più di 80 nodi di talento ti permettono di creare gli Arbites che desideri, e vedremo in altri aggiornamenti da Fatshark come puoi costruire questo sostenitore della legge.

Il DLC Arbites per Warhammer 40,000: Darktide arriverà il 23 giugno e può essere acquistato per $ 11,99 / € 11,99. Dai un'occhiata al trailer qui sotto: