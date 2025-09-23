Gamereactor

Warhammer 40,000: Darktide

Warhammer 40,000: Darktide 's Bound by Duty è ora disponibile

L'aggiornamento gratuito fornisce modifiche al bilanciamento, nuove armi, un nuovo nemico e altro ancora.

HQ

Fatshark rafforza sempre di nuovo sia il mondo fantasy di Warhammer: Vermintide 2 che il lontano futuro oscuro di Warhammer 40,000: Darktide, e oggi segna il lancio dell'aggiornamento Bound by Duty, che vede l'aggiunta di un nuovo teatro ai Mortis Trails chiamato Theatre of Rectitude.

Questa nuova arena è un luogo freddo e spietato dove puoi trovare il nuovo nemico, la crosta dell'artigliere al plasma e altre nuove sfide che ti aspettano. Se hai successo nell'arena, potresti accedere ad alcuni nuovi echi della storia.

C'è una nuova famiglia di armi Power Falchions, oltre a un nuovo bolter e una pistola a otturatore. I giocatori possono anche godere di modifiche al bilanciamento, alberi dei talenti ottimizzati e altro ancora. Dai un'occhiata all'aggiornamento nel nuovo trailer qui sotto:

HQ

