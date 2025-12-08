Warhammer 40,000: Dawn of War IV conferma gli Angeli Oscuri come un'altra fazione giocabile

HQ

Warhammer 40,000: Dawn of War IV ci riporta alla storia dei Corvi di Sangue, il Capitolo degli Space Marines che è stato in prima linea nella serie fin dall'inizio. Tuttavia, con Orki e Necron che assediano il mondo di Kronus, sembra che anche i nostri eroi abbiano bisogno di un supporto questa volta.

Nel nuovo trailer della storia del gioco, vediamo arrivare il supporto sotto forma dei Dark Angels, un altro Capitolo di Space Marines qui per dare una mano ai Blood Ravens. Come confermato da King Art Games, i Dark Angels saranno una fazione a sé stante in Warhammer 40,000: Dawn of War IV, tuttavia sembra che condivideranno molte unità con i Blood Ravens, solo con aspetti diversi.

Qualcuno esclusivo dei Dark Angels è il loro Primarca, Lion'El Jonson, che è piuttosto OP anche per quanto riguarda la lore di Warhammer. Sembra però che non sarà giocabile in multiplayer, dato che probabilmente causerebbe un grosso problema di bilanciamento solo con la sua presenza. Arriverà almeno nella campagna, così potremo vedere un po' della sua potenza straordinaria nel gioco.