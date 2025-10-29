Warhammer 40,000: Dawn of War IV La closed alpha inizia la prossima settimana

HQ

Warhammer 40,000: Dawn of War IV offre ai giocatori la possibilità di comandare eserciti di Space Marine, Orki, Adeptus Mechanicus e Necron in anticipo, mentre un test alpha chiuso inizierà la prossima settimana. Questa sarà la seconda volta che le persone avranno la possibilità di dare un'occhiata a una parte del gioco e sarà disponibile solo per pochi tester selezionati.

Se vuoi iscriverti all'accesso alla closed alpha, dovrai iscriverti alla newsletter Warhammer 40,000: Dawn of War IV prima delle 12:00 CET di venerdì 31 ottobre. Gli inviti verranno inviati nei giorni successivi, e poi, se sei fortunato, sarai uno dei pochi a prendere parte all'alpha testing.

Come indicato in un post ufficiale di Reddit che spiega il processo, anche se ti iscrivi alla closed alpha ed entri, non sarai in grado di dire nulla sulla tua esperienza. Gli NDA faranno parte della closed alpha, il che significa che l'Inquisizione ti darà la caccia se dovessi diffondere voci o fughe di notizie sulle prime fasi del gioco.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV uscirà nel 2026.