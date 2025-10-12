Warhammer 40,000: Dawn of War IV potrebbe fare la storia dei videogiochi di Warhammer

HQ

Se negli ultimi sette o otto anni avete seguito la tradizione di Warhammer 40,000 o il gioco da tavolo con un interesse anche fugace, probabilmente avete sentito parlare dei Primarchi. Sono esseri simili a semidei che esistevano circa 10.000 anni prima dell'inizio dell'ambientazione, tutti uccisi (tranne i malvagi) e lasciati lì. Poi, alcuni di loro hanno iniziato a tornare e ora possono essere schierati sul tavolo come vecchie leggende pronte a difendere l'Imperium ancora una volta.

Sembra che potrebbero anche passare ai videogiochi di Warhammer 40,000. Come riportato da PCGamesN, in una recente intervista è stato rivelato che un Dark Angels Repulsor Executioner apparirà in Dawn of War IV. Accanto ad esso, vediamo nomi di file che fanno riferimento a un "leone". Non sorprende che i fan abbiano interpretato questo come il Primarca della prima legione, Lion'El Jonson, sta arrivando tra Warhammer 40,000: Dawn of War IV.

Potrebbe non essere così netto, però, poiché è stato sottolineato che questi potrebbero essere solo nomi di file per parti del carro armato Repulsor Executioner, come una testa di leone in rilievo nell'armatura o qualcosa del genere. Ad ogni modo, l'arrivo degli Angeli Oscuri pone alcune domande interessanti in relazione ai Corvi Sanguinari, la fazione di Space Marine che funge da protagonista per la serie Dawn of War.

Pensi che dovremmo vedere un Primarca introdotto in Warhammer 40,000: Dawn of War IV ?