Warhammer 40,000: Rogue Trader rivela l'arrivo del nuovo compagno cyborg corpulento nel DLC 3

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I Owlcat Games sono api molto impegnate. Stanno lavorando a The Expanse: Osiris Reborn, Warhammer 40,000: Dark Heresy e stanno ancora pubblicando grandi campagne DLC per Warhammer 40,000: Rogue Trader. Il prossimo DLC - The Infinite Museion - ha già rivelato che presenterà un grande personaggio della lore di Warhammer 40.000, e ora Owlcat ha presentato un altro grande personaggio che sarà presente nel DLC.

Va bene, basta parlare della grande pancia metallica del nuovo compagno. Eogunn Februs è il nostro nuovo compagno per il DLC 3, come mostrato nel trailer qui sotto. La scelta di un altro Tech-Priest è interessante per il nostro scortello, ma considerando che il tema delle meccaniche del terzo DLC riguarda le modifiche, non dovremmo sorprenderci troppo di non vedere un nuovo Xeno o qualcosa del genere.

Februs probabilmente sarà un elemento chiave nell'aiutarci a modificare le nostre tecniche, dato che sembra che sia stato sottoposto al bisturio diverse volte. Non sappiamo esattamente quando si unirà al nostro seguito, ma dato che May di solito porta una grande vetrina di videogiochi Warhammer Skulls, possiamo immaginare che potremmo vedere qualcosa in giro in quel momento.