Warhammer 40,000: Rogue Trader ti permette di scambiare parti del corpo con parti di macchina nel terzo DLC

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C'è molta roba da macchina in The Infinite Museion, il terzo DLC per Warhammer 40,000: Rogue Trader. Ha un nuovo compagno robotico, che loda l'Omnissiah. Interagiremo con la versione Warhammer del Collezionista, anch'essa fatta di parti di macchina, e potremo persino diventare cyberpunk con nuove modifiche corporee. Se sei stufo della tua carne debole, ora puoi scambiarla.

In un nuovo post su Steam, lo sviluppatore Owlcat Games ci guida come funziona il nuovo Sistema di Augmentation. Un nuovo settore si è aperto sulla tua nave, il Settore Bionica, dove incontrerai Genetor Ferrenc e Vivisector Martinax, due medici che si contendono il tuo favore. Ognuno può offrirti servizi di potenziamento, che ti permetteranno di cambiare le parti del corpo tue e dei tuoi compagni.

Ci sono limiti su chi può far scambiare i pezzi. Certi allineamenti significano che i personaggi non accetteranno certi tipi di potenziamenti. Argenta, per esempio, non ti permette di mettere nulla di eretico nel suo corpo, e Ulfar non permette alcun aumento perché il suo corpo semplicemente non è adatto alla cibernetica umana. Qualsiasi Aeladri che hai a bordo non vorrà avere nulla a che fare con il Settore Bionica. D'altra parte, alcuni personaggi hanno già aumenti, e questo si rifletterà nelle nuove meccaniche aggiunte.

Come Rogue Trader tu stesso, puoi avere due parti di macchina nella testa, una nel torso, altre due nelle mani e una nelle gambe. Una volta potenziato, non puoi tornare completamente a essere un umano normale, e dovrai sostituire parti con altre se non ti piace il nuovo laser sul petto che hai appena messo tra i tuoi pettorali. Ognuna delle nuove modifiche ha i suoi pro e svantaggi. I creatori di nuove costruzioni adoreranno esaminare le clausole di tutti questi aggiornamenti, che arriveranno con The Infinite Museion l'11 giugno.