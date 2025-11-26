Warhammer 40,000: Space Marine II 'aggiornamento di Reclamation è qui, portando una nuova Operazione, armi, armature e altro ancora

HQ

Saber Interactive è stato molto proattivo nell'espandere e supportare Warhammer 40,000: Space Marine II, tanto che da quando è stato lanciato il gioco ha ricevuto una marea di aggiornamenti e patch. Il prossimo è ora uscito in gioco, dato che è arrivato l'aggiornamento Reclamation, e porta ogni sorta di nuovo contenuto.

Per prima cosa, aspettatevi che appaia un nuovo Operation noto come Reclamation, con una missione che richiede ai giocatori di salire a bordo del Wrath of Espandor e di affrontare il Tyranid Prime. Ma questo non è tutto, perché porta anche sei nuove varianti di armi eroe da ottenere, otto nuovi pezzi di armatura da catturare, nuovi Battlefield Conditions da superare in Stratgems, personalizzazione modulare completa per Chaos Champions, più due nuovi pacchetti Season Pass II DLC, nei Blood Angels Champion Pack e nei Salamanders Cosmetic Pack.

Scopri cosa è ora disponibile in gioco nell'ultimo trailer qui sotto.