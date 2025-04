Warhammer 40,000: Space Marine II anticipa la modalità Orda, le Cicatrici Bianche e gli Angeli Sanguinari

HQ

È passato un altro mese, il che significa che è tempo di un altro aggiornamento della community dalle Warhammer 40,000: Space Marine II. Fresco del rilascio dell'aggiornamento Trygon, sembra che Sabre Interactive non stia mostrando segni di rallentamento poiché sta già prendendo in giro la prossima importante patch del gioco.

Nell'aggiornamento della community di aprile, ci sveliamo l'imminente modalità Orda, che vedrà gli Space Marine affrontare ondate di Caos e Tiranidi con difficoltà crescente. La mappa per la modalità Orda si svolge su Kadaku, attorno a quello che sembra un enorme pezzo di artiglieria.

Inoltre, Saber menziona che due nuovi pacchetti cosmetici sono in arrivo nel gioco, tra cui il pacchetto campione White Scars e il pacchetto cosmetico Blood Angels. È in arrivo anche un ribilanciamento della difficoltà per la modalità Absolute.

Infine, c'è una sezione dedicata al forum di feedback, che consente ai fan di proporre idee e coinvolgere gli sviluppatori a seconda di quanti giocatori supportano l'idea. Lobby PvP private, un bestiario e altro ancora sono arrivati grazie a questi suggerimenti, quindi se vuoi che Space Marine II cambi, quello è il posto dove andare.

Warhammer 40,000: Space Marine II è ora disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.