Warhammer 40,000: Space Marine II ora ha il supporto ufficiale per il modding

Warhammer 40,000: Space Marine II ha ricevuto ufficialmente il supporto per il modding dagli sviluppatori di Saber Interactive. Questo ora apre un'ampia varietà di possibilità per le creazioni dei fan con il gioco.

Il direttore del gioco, Dmitry Grigorenko, ha rivelato la notizia sull'hub di modding di Space Marine II Discord (tramite Insider Gaming). "Oggi segna il nostro più grande traguardo nel supportare la comunità del modding. Anche l'esportatore di modelli e le operazioni cooperative a 12 giocatori impallidiscono al confronto, perché a partire da oggi stiamo rilasciando l'Integration Studio ufficiale per l'uso pubblico. Questo è esattamente lo stesso editor che usiamo internamente per tutto lo sviluppo del gameplay", ha detto.

"Non vediamo l'ora di vedere cosa costruirete in futuro, che si tratti di una campagna cinematografica, di una nuova modalità di gioco selvaggia o di qualcosa che non avremmo mai visto arrivare".

Warhammer 40,000: Space Marine II Continua a ricevere nuovi grandi aggiornamenti da Saber, tra cui nuove missioni, cosmetici e altro, ma in teoria, ciò consentirebbe ai giocatori di arrivare ancora più contenuti, con la libertà offerta dal modding. Ci vorrà un po' di tempo prima di vedere aggiunte sostanziali a Warhammer 40,000: Space Marine II, ma stanno arrivando.