Warhammer 40,000: Space Marine II ottiene la modalità Assedio il mese prossimo

Warhammer 40,000: Space Marine II non poteva perdere l'occasione di mostrare un altro pezzo di contenuto gratuito per i fan al recente showcase di Warhammer Skulls. Infine, abbiamo avuto modo di vedere come sarebbe stata la modalità orda del gioco.

In Warhammer 40,000: Space Marine II, la modalità orda sarà chiamata Modalità Assedio e presenterà ondate dopo ondate di assalti di Tiranidi e Caos con difficoltà crescente. Ogni ondata che sconfiggi ti fa guadagnare alcune ricompense, con persino la possibilità di evocare in IA Space Marine e una Dreadnought, ma con il tempo i nemici diventeranno ridicoli.

Dai un'occhiata alla modalità Assedio nel trailer qui sotto e tieni d'occhio quando verrà lanciata il 26 giugno, gratuita per tutti i possessori di Warhammer 40,000: Space Marine II.

Warhammer 40,000: Space Marine II è ora disponibile su Xbox Series X/S, PS5 e PC.