Warlock è un nuovo gioco di ruolo dark fantasy dal mondo di Dungeons & Dragons

Sapevamo che avremmo avuto molti più giochi di D&D dopo il successo di Baldur's Gate III, e Wizards of the Coast non perde tempo a mostrarci le direzioni che può prendere il suo mondo fantastico. In particolare, il nuovo RPG Warlock sembra darci uno sguardo su un lato più oscuro dell'IP.

Abbiamo visto solo una scenetta cinematografica da Warlock, ma sembra già che abbracci il lato più oscuro e tagliente di D&D. Il gioco mostrerà un po' di gameplay la prossima estate, in vista della data di uscita prevista per il 2027.

Abbiamo tutto il tempo per sentire di più sul gioco e, anche se le scene cinematografiche possono mostrare una grafica interessante, speriamo presto di vedere se il gameplay è all'altezza: