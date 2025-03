Warner annulla i DLC pianificati e la Definitive Edition per Hogwarts Legacy

HQ

L'ultimo chiodo nella bara per Hogwarts Legacy - e per quelli di voi che speravano ancora in nuovi contenuti o nell'edizione "Definitiva" di cui si vociferava da tempo - è tempo di lasciarsi andare. La Warner ha annunciato ufficialmente che entrambi sono stati completamente scartati. Ciò significa nessuna espansione e nessuna edizione definitiva del gioco che così tanti fan speravano con impazienza, il cui rilascio era originariamente previsto per la fine di quest'anno.

Secondo Bloomberg, la decisione è stata presa all'inizio di questa settimana ed è in parte legata alle preoccupazioni che la quantità di nuovi contenuti semplicemente non fosse sufficiente a giustificare il prezzo che Warner aveva sperato di addebitare per l'espansione.

Warner ha cancellato il progetto questa settimana in parte a causa delle preoccupazioni che la quantità di contenuti non fosse abbastanza consistente da giustificare il prezzo considerato, hanno detto le persone familiari, parlando in forma anonima perché non erano autorizzate a parlare con la stampa.

Andando avanti, la società sta invece spostando l'attenzione su un sequel completo, che si dice sia una delle massime priorità della Warner.

Stai ancora giocando a Hogwarts Legacy e speravi in un'espansione?