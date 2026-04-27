Watch Dogs La star del cinema dice l'adattamento "distrugge questo mondo in cui viviamo oggi"

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Il film Watch Dogs è uno dei tanti prossimi adattamenti videoludicici che attendiamo con ansia. Portare il successo tecnologico di Ubisoft del 2014 sul grande schermo sembra un progetto con molto potenziale, e la star Tom Blyth afferma che ciò che ha visto del film è entusiasmante, anche se non segue direttamente nessuna delle storie dei giochi.

Parlando con ScreenRant, Blyth ha commentato che non c'era molto da dire, ma che era entusiasta di "vedere il prodotto finito", avendo solo "visto piccoli frammenti " finora. Ha detto che quello che ha visto sembrava fantastico, ma ha anche commentato che c'è un po' di svolta nella storia.

"Penso che il modo in cui hanno scritto quella sceneggiatura... anche se non sono particolarmente un gamer, conoscevo i giochi. L'hanno preso e l'hanno fatto parlare del mondo in cui viviamo oggi. Devo dire che penso davvero che il film distrugga questo mondo in cui viviamo oggi, che è questo ambientazione online, i pericoli di tutto che sia interconnesso e online come fanno i giochi," ha spiegato Blythe.

Quell'elemento di mondo moderno potrebbe scoraggiare alcuni fan, ma abbiamo visto in passato adattamenti videoludicici avere grande successo seguendo la propria strada. Non è sempre la decisione più popolare, ma a volte è meglio portare un mezzo così interattivo al pubblico televisivo o cinematografico.