Wayne Brady di solito non interpreta un personaggio come Taryon Darrington quando si ritrova coinvolto in un po' di D&D

HQ

Wayne Brady fa la storia The Legend of Vox Machina nella quarta stagione, essendo la prima persona a interpretare un personaggio della diretta originale di D&D che non lo ha doppiato al tavolo. Brady non c'è pressione su questo fronte, dato che conosce il cast da anni e ha seguito anche la serie. Assume il ruolo di Taryon Darrington con facilità, facendo sembrare che abbia doppiato il personaggio da sempre. Eppure, Taryon non è il tipo di persona che di solito interpreterebbe in D&D.

Parlando con noi durante una conferenza stampa prima dell'uscita della quarta stagione, Brady ci ha parlato del suo personaggio ideale in D&D. "Mi piace un po' giocare o come paladino o guerriero," Brady iniziò. "Penso che a tutti noi piaccia interpretare le versioni esagerate di chi vorremmo essere. Non mi considererei mai subito qualcuno come Tarion a causa di tutti i suoi problemi."

Invece di puntare a quello che ha più mostri nella testa che sul campo di battaglia, Brady preferisce mantenere le cose semplici. "Penso che nella mia mente cercherò sicuramente di essere un grande combattente o qualcuno che possa sconfiggere facilmente i nemici ultraterreni," disse. Considerando quanti giocatori di D&D scelgono un Guerriero, Brady sicuramente non sarà solo nel tipo di personaggio che ama giocare.

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa con Brady qui sotto per maggiori dettagli sulla sua apparizione nella quarta stagione di The Legend of Vox Machina: