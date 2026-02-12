WhatsApp afferma che la Russia ha cercato di bloccare il servizio per promuovere un'app sostenuta dallo Stato

HQ

La Russia ha tentato di "bloccare completamente" WhatsApp, il servizio di messaggistica di Meta Platforms, secondo l'azienda (tramite Reuters), nel tentativo di incoraggiare gli utenti a passare a un'app sostenuta dallo Stato. Questo avviene mentre Mosca promuove piattaforme interne e cerca un controllo più stretto sul suo spazio internet.

L'azione segue precedenti restrizioni su WhatsApp e Telegram, che le autorità russe hanno dichiarato non aver collaborato sulle richieste delle forze dell'ordine. WhatsApp, utilizzato da circa 100 milioni di persone in Russia, ha dichiarato che il blocco fa parte di sforzi per indirizzare gli utenti verso un'"app di sorveglianza statale" chiamata MAX.

Meta ha dichiarato di lavorare per mantenere il servizio accessibile nonostante le restrizioni. "Continuiamo a fare tutto il possibile per mantenere gli utenti connessi."