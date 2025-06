Wheel World verrà lanciato su PC e console a luglio

HQ

Quest'anno è già stato un esempio assolutamente evidente del perché Game Pass è il miglior affare nel gaming. Se ti piace giocare agli ultimi progetti, continuerà a ricoprire quel ruolo anche per il prossimo futuro, poiché la seconda metà del 2025 sembra piuttosto ricca per il servizio. Ciò è particolarmente vero a causa delle ultime notizie dallo sviluppatore Messhof.

Il creatore di Nidhogg è apparso durante il recente PC Gaming Show per confermare la data di uscita ufficiale di Wheel World, l'imminente avventura ciclistica spirituale che è anche descritta come "un'avventura ciclistica facile e open world".

Il progetto arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S già il 23 luglio e farà parte della libreria Game Pass al momento del lancio. Ciò è confermato nell'ultimo trailer del gioco, che puoi vedere qui sotto.

Per saperne di più su Wheel World, puoi vedere la sua sinossi ufficiale qui: "Tu sei Kat, una giovane ciclista con una missione: salvare Wheel World dal collasso totale. Esplora uno straordinario mondo aperto pieno di panorami impressionanti, segreti nascosti e gare che metteranno alla prova le tue abilità. Personalizza la tua moto con una serie infinita di componenti, dalle eleganti speedster alle bestie fuoristrada: non c'è limite al modo in cui puoi guidare.