Where Winds Meet uscirà il 14 novembre su PC e PS5

Lo studio cinese Everstone ci ha ora fornito una data di uscita per il suo prossimo gioco di ruolo d'azione e avventura Where Winds Meet. Il 14 novembre, i giocatori PC e Playstation 5 potranno intraprendere un vasto viaggio open-world in un gioco in sviluppo da cinque anni.

Secondo i rapporti precedenti, Where Winds Meet rimarrà un'esclusiva console per PlayStation 5 per i primi sei mesi. Ciò significa che i giocatori di Xbox Series S/X potrebbero benissimo vedere una versione del gioco nel 2026.

Gli sviluppatori descrivono il loro progetto in questo modo:

"Where Winds Meet è un epico gioco di ruolo d'azione e avventura open-world radicato nella ricca eredità di Wuxia.

Ambientato durante l'era turbolenta della Cina del X secolo, assumi il ruolo di un giovane maestro di spada, scoprendo verità dimenticate e i misteri della tua stessa identità.

Come il vento soffia sulle montagne e sui fiumi, così sorgerà anche la tua leggenda".

I giocatori che prenoteranno il gioco riceveranno anche alcuni oggetti bonus