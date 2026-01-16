Wildwood mostra i suoi impressionanti set in un nuovo trailer

HQ

Più avanti quest'anno, ci sarà regalato il nuovo film dello studio di animazione stop-motion Laika. Wildwood sembra essere il progetto più ambizioso di Laika finora, e in un nuovo trailer vediamo quanto impegno le persone dello studio abbiano messo per creare il film.

Il trailer si concentra principalmente su Pittock Mansion, un luogo reale di Portland reinventato per il film. Gli artisti di Wildwood hanno realizzato a mano il set, che è una versione più piccola della casa ma con tanti dettagli quanto l'originale. Abbiamo anche scorci di enormi set boschivi e altro ancora, mostrando l'enorme quantità di lavoro necessaria nel dare al film uno spazio per essere girato. Poi c'è tutto lo stop-motion che c'è dietro, che vediamo anche parecchio.

Non c'è ancora una data di uscita per Wildwood, ma ci è stato detto che il 2026 sarà l'anno in cui potremo vederlo al cinema. Basato sul romanzo di Colin Meloy, Wildwood segue una giovane ragazza che viaggia in un regno mistico di bestie alla ricerca del fratello scomparso.