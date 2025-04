Windblown aggiunge nuovo bioma, nemici, armi e altro nell'aggiornamento Sanctuary

HQ

Windblown, l'ultima versione dello sviluppatore di Dead Cells Motion Twin, lanciata per la prima volta in accesso anticipato lo scorso ottobre. Come sappiamo, con i lanci in accesso anticipato, questo significa che ci sono molti altri contenuti in arrivo, e l'ultima prova di ciò per quanto riguarda Windblown è il nuovo aggiornamento Sanctuary.

Sanctuary è un nuovo bioma spettrale che può essere scoperto parlando con Carlos alla fine del bioma della Factory. Avrà un compito per te e una volta fatto potrai dirigerti verso il bioma del Santuario dopo aver sconfitto Headbanger in una corsa.

L'aggiornamento Sanctuary introduce anche nuovi modi per conoscere la tradizione e il mondo di Windblown, poiché Motion Twin vuole farci capire meglio la storia che ci circonda. Inoltre, ci sono quattro nuove armi da utilizzare come parte dell'aggiornamento, insieme a nuovi nemici, un boss extra e molto altro di cui puoi leggere qui. Dai un'occhiata al trailer qui sotto:

Windblown è ora disponibile su PC. È previsto il lancio di PS5 e Xbox Series X/S.