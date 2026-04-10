Windows 11 sta per eliminare il Pannello di Controllo

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Oggi abbiamo "Impostazioni", ma prima di allora avevamo il "Pannello di controllo" nei sistemi Windows. La vecchia interfaccia per modificare le impostazioni di Windows o accedere a hardware e strumenti di rete fa parte del sistema operativo da decenni, e la classica vista del Pannello di Controllo è ancora disponibile per Windows 11, come dichiarato da Tweak Town.

Ma ora Microsoft sta migrando tutto verso la nuova app Impostazioni. Come affermato dal Partner Director of Design di Microsoft, March Rogers, il processo potrebbe richiedere un po' di tempo a causa della complessità della gestione di vecchie funzionalità che facevano parte di Windows fin dai tempi dei floppy disk e dei CD-ROM.

"Stiamo cercando di migrare tutti i vecchi controlli del pannello di controllo nelle moderne app Impostazioni. Lo stiamo facendo con attenzione perché ci sono molti dispositivi di rete e stampanti e driver di cui dobbiamo assicurarci di non rompere il processo."

Il compito non è così semplice, perché l'interfaccia Win32 del Pannello di Controllo - che supporta driver e hardware tramite la sezione Gestione dispositivi - risale a decenni fa. Sembra che il team Windows stia lavorando su ogni singola opzione e funzione del Pannello di Controllo per portarle nelle Impostazioni.

Non è chiaro quanto durerà questo processo, ma una volta terminato, quel familiare Pannello di Controllo non c'è più.