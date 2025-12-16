Witchfire vende 500.000 unità, aggiornamento The Reckoning disponibile ora

HQ

L'action RPG dark fantasy Witchfire potrebbe essere ancora in Early Access, ma ha già impressionato centinaia di migliaia di giocatori in tutto il mondo. Il gioco ha superato le 500.000 copie vendute in Early Access e vanta 1,7 milioni di wishlist mentre punta a metà 2026 come data di lancio completa.

Gli Astronauti hanno anche rafforzato Witchfire con molti nuovi contenuti nell'aggiornamento The Reckoning, che è stato pubblicato durante il fine settimana. L'aggiornamento aggiunge quattro armi da mischia nel gioco, segnando una prima volta per Witchfire, oltre a tre nuove armi da fuoco e un luogo dove esercitarsi nell'usarle nel nuovo poligono di tiro.

È stato aggiunto un bestiario interattivo, insieme a nuovi boss, verifica del Steam Deck e altro ancora. Puoi trovare qui l'elenco completo delle note della patch, e già The Astronauts ha risposto ai commenti dei giocatori sull'ultimo aggiornamento, con una nuova patch (0.8.1) che è stata rilasciata ieri con correzioni.