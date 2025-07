Wolfenstein bloccato e caricato per la TV Amazon sta facendo un altro tentativo di trasformare i videogiochi iconici in una TV da non perdere.

Amazon ha ufficialmente dato il via libera a un adattamento televisivo di Wolfenstein, con nientemeno che Patrick Somerville (Station Eleven, Maniac) al timone della nave come sceneggiatore, produttore e showrunner. A lui si unisce il duo dei pesi massimi Jonah Nolan e Lisa Joy, che si spera aiuteranno a portare giustizia a B.J. Blazkowicz e ai suoi implacabili modi di uccidere i nazisti. I dettagli esatti della trama rimangono nascosti, ma la logline ufficiale (e perfetta) afferma coraggiosamente: "La storia dell'uccisione dei nazisti è sempreverde". Il progetto segue le orme dello show di successo di Amazon Fallout, anch'esso prodotto da Kilter Films. Ora la grande domanda è se Blazkowicz riuscirà a farsi strada nel cuore dei telespettatori nello stesso modo in cui ha fatto quando è entrato in scena per la prima volta nel 1981. Cosa ne pensi, sei entusiasta per questo? "Ho detto un bicchiere di succo, non gasare gli ebrei!"