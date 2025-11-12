I Wolves cercano di evitare la retrocessione nominando l'ex difensore come nuovo allenatore: ancora nessuna vittoria in questa stagione

HQ

Il Wolverhampton Wanderers ha nominato un nuovo allenatore, dopo il licenziamento di Vitor Pereira il 2 novembre, dopo una serie abissale di risultati in Premier League (due pareggi, nove sconfitte, 25 gol subiti) che li ha lasciati in fondo alla classifica, sette punti dietro il secondo peggiore, il Nottingham Forest. Il prescelto è stato Rob Edwards, conosciuto nel club in quanto ex difensore.

Edwards ha lasciato un grande segno nel Wolves, giocando 111 volte tra il 2004 e il 2008. Il 42enne in precedenza ha allenato Luton Town e Forest Green Rovers, guadagnandosi la promozione in Premier League, e ora ha lasciato il Middlesborough, tentato dall'offerta del suo ex club.

"Abbiamo bisogno di rinfrescare l'intero club con la filosofia di un nuovo allenatore, portando la sua identità e le sue idee, e possiamo costruire su questo. Siamo in un nuovo capitolo per il club e Rob sarà un pezzo chiave di questo", ha detto il presidente diWolves Jeff Shi.