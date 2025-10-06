Gamereactor

Women's Champions League: spiegazione del nuovo formato e delle partite di questa settimana

La Women's Champions League adotta la fase a gironi della competizione maschile.

La UEFA Women's Champions League torna questa settimana e debutterà per la prima volta con un nuovo formato. Si tratta del più grande cambiamento da quando la competizione, lanciata nel 2001 come UEFA Women's Cup, è stata trasformata in UEFA Women's Champions League nel 2009, e imiterà le competizioni maschili, con una fase di campionato che determina quali squadre passano alla fase a eliminazione diretta e quali vengono eliminate.

La differenza principale è il numero di squadre: 18 club partecipano alla fase di campionato. Ognuno giocherà sei partite, tre in casa, tre in trasferta, contro squadre diverse e mai dello stesso paese.

Le migliori quattro squadre del campionato (vincere garantisce 3 punti, un pareggio ne garantisce 1, come al solito) si qualificano per i quarti di finale, mentre le successive migliori otto giocheranno una partita di spareggio tra di loro, per decidere le ultime otto squadre rimaste. Le squadre al di sotto del 13° posto saranno eliminate.

1ª giornata di Champions League femminile

Martedì, 7 ottobre


  • Juventus vs Benfica (18:45 CET, 17:45 BST)

  • Arsenal vs OL Lyonnes (21:00 CET, 20:00 BST)

  • Barcellona vs Bayern Monaco (21:00 CET, 20:00 BST)

  • Paris FC vs OH Leuven (21:00 CET, 20:00 BST)

Mercoledì 8 ottobre


  • Twente vs Chelsea (18:45 CET, 17:45 BST)

  • Real Madrid vs Roma (18:45 CET, 17:45 BST)

  • Manchester United vs Vålerenga (21:00 CET, 20:00 BST)

  • St. Pölten vs Atlético de Madrid (21:00 CET, 20:00 BST)

  • Wolfsburg vs Paris Saint-Germain (21:00 CET, 20:00 BST)

Le date principali della Women's Champions League


  • 2ª giornata: 15-16 ottobre 2025

  • 3ª giornata: 11-12 novembre 2025

  • 4ª giornata: 19-20 novembre 2025

  • 5ª giornata: 9-10 dicembre 2025

  • 6ª giornata: 17 dicembre 2025


  • Spareggi fase a eliminazione diretta: 11-12 / 18-19 febbraio 2026

  • Quarti di finale: 24-25 marzo 2026 / 1-2 aprile 2026

  • Semifinali: 25-26 aprile 2026 / 2-3 maggio 2026

  • Finale: dal 22 al 24 maggio 2026 all'Ullevaal Stadion di Oslo

