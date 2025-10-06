Women's Champions League: spiegazione del nuovo formato e delle partite di questa settimana

HQ

La UEFA Women's Champions League torna questa settimana e debutterà per la prima volta con un nuovo formato. Si tratta del più grande cambiamento da quando la competizione, lanciata nel 2001 come UEFA Women's Cup, è stata trasformata in UEFA Women's Champions League nel 2009, e imiterà le competizioni maschili, con una fase di campionato che determina quali squadre passano alla fase a eliminazione diretta e quali vengono eliminate.

La differenza principale è il numero di squadre: 18 club partecipano alla fase di campionato. Ognuno giocherà sei partite, tre in casa, tre in trasferta, contro squadre diverse e mai dello stesso paese.

Le migliori quattro squadre del campionato (vincere garantisce 3 punti, un pareggio ne garantisce 1, come al solito) si qualificano per i quarti di finale, mentre le successive migliori otto giocheranno una partita di spareggio tra di loro, per decidere le ultime otto squadre rimaste. Le squadre al di sotto del 13° posto saranno eliminate.

1ª giornata di Champions League femminile

Martedì, 7 ottobre



Juventus vs Benfica (18:45 CET, 17:45 BST)



Arsenal vs OL Lyonnes (21:00 CET, 20:00 BST)



Barcellona vs Bayern Monaco (21:00 CET, 20:00 BST)



Paris FC vs OH Leuven (21:00 CET, 20:00 BST)



Mercoledì 8 ottobre



Twente vs Chelsea (18:45 CET, 17:45 BST)



Real Madrid vs Roma (18:45 CET, 17:45 BST)



Manchester United vs Vålerenga (21:00 CET, 20:00 BST)



St. Pölten vs Atlético de Madrid (21:00 CET, 20:00 BST)



Wolfsburg vs Paris Saint-Germain (21:00 CET, 20:00 BST)



Le date principali della Women's Champions League



2ª giornata: 15-16 ottobre 2025



3ª giornata: 11-12 novembre 2025



4ª giornata: 19-20 novembre 2025



5ª giornata: 9-10 dicembre 2025



6ª giornata: 17 dicembre 2025

