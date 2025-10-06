Women's Champions League: spiegazione del nuovo formato e delle partite di questa settimana
La Women's Champions League adotta la fase a gironi della competizione maschile.
La UEFA Women's Champions League torna questa settimana e debutterà per la prima volta con un nuovo formato. Si tratta del più grande cambiamento da quando la competizione, lanciata nel 2001 come UEFA Women's Cup, è stata trasformata in UEFA Women's Champions League nel 2009, e imiterà le competizioni maschili, con una fase di campionato che determina quali squadre passano alla fase a eliminazione diretta e quali vengono eliminate.
La differenza principale è il numero di squadre: 18 club partecipano alla fase di campionato. Ognuno giocherà sei partite, tre in casa, tre in trasferta, contro squadre diverse e mai dello stesso paese.
Le migliori quattro squadre del campionato (vincere garantisce 3 punti, un pareggio ne garantisce 1, come al solito) si qualificano per i quarti di finale, mentre le successive migliori otto giocheranno una partita di spareggio tra di loro, per decidere le ultime otto squadre rimaste. Le squadre al di sotto del 13° posto saranno eliminate.
1ª giornata di Champions League femminile
Martedì, 7 ottobre
- Juventus vs Benfica (18:45 CET, 17:45 BST)
- Arsenal vs OL Lyonnes (21:00 CET, 20:00 BST)
- Barcellona vs Bayern Monaco (21:00 CET, 20:00 BST)
- Paris FC vs OH Leuven (21:00 CET, 20:00 BST)
Mercoledì 8 ottobre
- Twente vs Chelsea (18:45 CET, 17:45 BST)
- Real Madrid vs Roma (18:45 CET, 17:45 BST)
- Manchester United vs Vålerenga (21:00 CET, 20:00 BST)
- St. Pölten vs Atlético de Madrid (21:00 CET, 20:00 BST)
- Wolfsburg vs Paris Saint-Germain (21:00 CET, 20:00 BST)
Le date principali della Women's Champions League
- 2ª giornata: 15-16 ottobre 2025
- 3ª giornata: 11-12 novembre 2025
- 4ª giornata: 19-20 novembre 2025
- 5ª giornata: 9-10 dicembre 2025
- 6ª giornata: 17 dicembre 2025
- Spareggi fase a eliminazione diretta: 11-12 / 18-19 febbraio 2026
- Quarti di finale: 24-25 marzo 2026 / 1-2 aprile 2026
- Semifinali: 25-26 aprile 2026 / 2-3 maggio 2026
- Finale: dal 22 al 24 maggio 2026 all'Ullevaal Stadion di Oslo