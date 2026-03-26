World of Darkness si espanderà con l'action-RPG Hunter: The Reckoning - Deathwish

Da forze dell'ordine cibernetiche toste a vampiri e licantropi. Questo è il salto che lo sviluppatore Teyon farà nel prossimo futuro, dato che durante la presentazione Xbox Partner Preview ci è appena stato presentato Hunter: The Reckoning - Deathwish, un titolo action-RPG ambientato nell'iconico franchise World of Darkness.

Descritto come un gioco che non ha alcuna relazione con i giochi d'azione dei primi anni 2000 con lo stesso nome, ci viene detto che questo progetto esplora come il giocatore scopre un secondo mondo abitato da creature soprannaturali e come questo lo metta su un percorso in cui deve dimostrare la propria forza e diventare un cacciatore in un mondo dove la maggior parte delle cose ti considera preda.

In arrivo su PC, Xbox Series X/S, Xbox su PC e Xbox Cloud nell'estate del 2027, un articolo di Xbox Wire dedicato al gioco strutturato sotto forma di un'intervista con il direttore del gioco Piotr Łatocha spiega cosa il team vuole ottenere con questo titolo.

"Volevamo sicuramente adottare un approccio molto più vicino a quello dei Bloodlines originali. Quindi è lo stesso mondo, basato sulla nuova quinta edizione di Hunter: The Reckoning. È cambiato un po' perché nelle vecchie [edizioni] giocavano personaggi "infusi" di abilità speciali. Mentre nella 5ª edizione ci sono persone più generiche che devono combattere un nemico più forte, quindi devono raggrupparsi in cosiddette cellule. Nel nostro gioco, appartieni a una di quelle cellule."

Łatocha aggiunge: "È un gioco in prima persona. Abbiamo ampliato un po' la formula di RoboCop: Rogue City, ma questo è un gioco più lento con qualche indagine, alcune opzioni romantiche, legame tra compagni, una storia ramificata, missioni secondarie molto diverse e approcci molto diversi alla risoluzione dei problemi. Credo sia il modo migliore per affrontare un gioco di ruolo interessante.

"Direi anche che è un gioco semi-open world, dove hai la linea principale delle missioni e poi molte missioni secondarie diverse da affrontare. La missione principale segue un percorso piuttosto lineare, ma ovviamente ha qualche ramo. Puoi anche costruire il legame con i compagni che hai, e influenzare le loro storie personali, così che possano finire con stati completamente diversi entro la fine del gioco."

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