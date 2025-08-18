Wuchang: Fallen Feathers è stato bombardato di recensioni

HQ

Wuchang: Fallen Feathers ha avuto un viaggio turbolento sin dalla sua uscita. Commercializzato come un Souls-like oscuro e atmosferico, il gioco è stato accolto con pesanti critiche al momento del lancio a causa del suo gameplay generico e dei principali problemi di prestazioni. Anche gli stessi sviluppatori hanno ammesso fin dall'inizio che rilasciare una IP nuova di zecca nel clima odierno del settore è stato "un incubo".

I giocatori, tuttavia, sembravano affezionarsi a Wuchang, e dopo una serie di patch l'accoglienza è lentamente migliorata, fino ad ora. Una nuova polemica ha colpito con l'arrivo dell'aggiornamento 1.5, che ha introdotto un'ampia censura. La patch altera parti della storia, rende immortali alcuni boss e NPC e riduce drasticamente la difficoltà complessiva, direttamente contro ciò che i fan dei Souls di solito desiderano.

Il risultato? I boss non muoiono più, ma collassano come se fossero esausti dopo la battaglia. Altri nemici, come i soldati Ming, non attaccano più. Inoltre, il sistema di schivata è stato reso molto più veloce e indulgente, mentre la guarigione è stata potenziata in modo significativo.

Non sorprende che i fan più accaniti siano furiosi. Il gioco è attualmente in fase di review bombing su Steam, con migliaia di giocatori che si rifiutano persino di chiamarlo più simile a Souls. La situazione è ulteriormente aggravata dai moderatori del subreddit del gioco che vietano attivamente le discussioni sulla censura, alimentando ancora di più la frustrazione. La causa principale sembra derivare dalle critiche di alcuni giocatori cinesi che ritenevano che il gioco ritraesse alcune figure storiche in una luce negativa.

Hai provato il gioco dopo l'aggiornamento 1.5 e sei d'accordo con il contraccolpo?