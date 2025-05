Wuchang: Fallen Feathers apparirà al Summer Game Fest

HQ

Geoff Keighley ha sempre anticipato e persino confermato un gruppo di giochi, sviluppatori o editori che offriranno qualcosa in uno dei suoi spettacoli. Mentre guardiamo ancora una volta in fondo al barile di Summer Game Fest, Keighley si è rivolto ai social media per affermare che il gioco di ruolo d'azione Soulslike di Leenzee Wuchang: Fallen Feathers sarà presente alla vetrina.

Ci è stato detto di aspettarci un "nuovo look" al titolo, che per molti versi servirà come un assaggio finale prima del suo lancio completo il 24 luglio. Senza dubbio con l'immediatezza del lancio, potremmo trovarci di fronte a una presentazione del gameplay piuttosto ampia durante SGF.

Sei entusiasta per SGF e Wuchang: Fallen Feathers ?