Wuchang: Fallen Feathers avrà un seguito

Anche se non abbiamo ancora dettagli di gameplay da condividere, l'account ufficiale di Wuchang: Fallen Feathers su X ha annunciato che il successo dello scorso anno avrà un sequel, poiché l'editore 505 Games ha stretto una partnership con il nuovo studio del creatore del gioco:

"Oggi siamo entusiasti di annunciare che 505 Games ha ufficialmente stretto una nuova partnership con Xia Siyuan, il creatore originale di Wuchang: Fallen Feathers, e il suo nuovo studio Indolphinity (Chengdu Recursive Dolphin Technology), per creare insieme un nuovo capitolo della proprietà intellettuale di Wuchang."

Il sequel sarà sviluppato anche in Cina, mentre 505 Games sarà responsabile del finanziamento e della pubblicazione globale. Xia Siyuan commenta l'accordo:

"Ascoltiamo attentamente le vere voci dei giocatori e della comunità, e rimaniamo saldamente devoti alle nostre aspirazioni creative originali e alle fondamenta culturali, cercando di rispondere alle aspettative di lunga data di tutti con una qualità più raffinata e un'esperienza più completa."

Purtroppo, è tutto ciò che sappiamo, e probabilmente passerà un po' di tempo prima di sentire qualcosa di più concreto, ma almeno ora sappiamo che l'avventura di Bai Wuchang continua.