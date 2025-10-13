X-Men '97 torna per la sua seconda stagione nell'estate del 2026
E una terza stagione ha avuto il via libera per lo show.
Come parte di New York Comic Con durante il fine settimana, Marvel Animation aveva alcune informazioni interessanti da condividere. Una di queste notizie ruotava attorno a X-Men '97, poiché l'acclamata serie ha finalmente ricevuto un aggiornamento dopo anni di silenzio.
Ora sappiamo che X-Men '97 tornerà su Disney+ già nell'estate del 2026. Non abbiamo ancora una data precisa in mente e non ci sono trailer o informazioni sulla trama da condividere, ma ora abbiamo una data precisa che dà ai fan dell'animazione qualcosa di cui essere entusiasti.
Oltre a questo, tuttavia, in un panel durante il NYCC (grazie, Deadline), è stato confermato che X-Men '97 tornerà per ancora più episodi poiché una terza stagione è stata approvata. Non sono state menzionate date per questo, ma si spera che Marvel possa semplificare il processo e far uscire questo molto più velocemente della Stagione 2...