X4: Foundations introduce il suo prossimo DLC, X4: Envoy Pack, insieme all'aggiornamento 8.00

Nel caso in cui non lo sapessi, il titolo di conquista e simulazione spaziale X4: Foundations rilascerà presto il suo X4: Diplomacy Update gratuitamente (versione 8.00 del gioco), ma oltre a tutti i miglioramenti che aggiungerà, X4 renderà disponibile anche il X4: Envoy Pack, un DLC a pagamento che include alcune funzionalità che espandono ulteriormente i confini dello spazio del gioco.

La più succosa di queste è la Envoy, una nuova nave da guerra di classe M, focalizzata sulla furtività. Ha una variante non ufficiale nel Cipher, a seconda della fazione a cui appartieni. Per sbloccarlo, dovrai completare una nuova catena di missioni nell'universo aperto, a cui puoi accedere direttamente con un nuovo inizio di gioco. C'è anche un intero nuovo settore di spazio da scoprire ed esplorare... e conquistare.

L'Envoy è una nave coinvolgente, e la prova di ciò è che ti permetterà di esplorare completamente i suoi interni, la seconda del suo genere a incorporare questa caratteristica.

Ricorda che sia X4: Foundations che i suoi pacchetti di contenuti aggiuntivi sono in vendita in questo momento su Steam.