Xabi Alonso ha detto al Bayer Leverkusen che se ne andrà quest'anno, secondo quanto riferito l'annuncio del Real Madrid è imminente

Tutto è pronto per Xabi Alonso a lasciare il Bayer Leverkusen e unirsi al Real Madrid il prima possibile. Le voci che si rincorrono da tutto l'anno stanno finalmente volgendo al termine e, secondo Florian Plettenberg di Sky Sports Germany, l'allenatore basco ha già annunciato al club la sua decisione di andarsene.

"Ora è ufficiale", ha detto il giornalista, che lascia intendere che Alonso potrebbe annunciarlo durante la conferenza stampa di oggi. Ci sono ancora dubbi su come e quando avverrà. Sarà prima della Coppa del Mondo per club FIFA, a partire da giugno?

Questo processo sarà effettuato in parallelo con l'uscita dell'attuale allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti dalla nazionale brasiliana. La tempistica di entrambe le firme ha avuto alcuni conflitti, quando una settimana fa è stato riferito che l'accordo tra l'allenatore italiano e la "canarinha" era in scadenza, ma si prevede comunque che Ancelotti sarà l'allenatore del Brasile in vista della Coppa del Mondo 2026.

Secondo altre fonti dell'outlet spagnolo Marca, Alonso, che ha giocato con los Blancos tra il 2009 e il 2014 ha firmato per tre stagioni, e l'accordo avverrà indipendentemente da ciò che accadrà alla fine della Liga (il Real Madrid ha ancora opzioni per vincere il titolo se batterà il Barcellona in El Clásico domenica prossima).