Una delle principali domande sul futuro del Real Madrid è Rodrygo. L'attaccante brasiliano è stato influente nei recenti trionfi del club nella Liga e in Champions League, ma l'arrivo di Kylian Mbappé e, in misura minore, di Jude Bellingham, lo hanno posto come l'anello più debole dell'attacco del bianco.

A fronte delle voci sul suo futuro, il nuovo allenatore Xabi Alonso ha dichiarato: "Rodrygo è un giocatore spettacolare, avremo bisogno di lui.Nella sua prima conferenza stampa sulla panchina del Real Madrid, ha detto che "Rodrygo è un giocatore del Real Madrid, e parlerò con tutti coloro che sono giocatori del Real Madrid".

Allo stesso tempo, l'outlet incentrato sul Manchester City City City afferma di avere informazioni esclusive sul futuro di Rodrygo. A quanto pare, i rappresentanti dell'attaccante del Real Madrid hanno preso contatto con figure vicine al Manchester City per informarsi sia sul club stesso che sulla città. Questo è il primo passo, ma affermano che al momento "non ci sono stati colloqui ufficiali tra i responsabili del reclutamento del Manchester City e il giocatore direttamente, né ci sono state conversazioni con il Real Madrid in merito a un potenziale trasferimento."

Pertanto, potrebbe spettare al giocatore stesso decidere... così come Xabi Alonso, che potrebbe convincerlo a restare. Con nuovi giocatori tra cui Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold e Álvaro Carreras, il Real Madrid potrebbe aver bisogno di vendere alcuni giocatori...