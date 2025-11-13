Xavi Pascual nominato nuovo allenatore del Barcelona Basket nonostante le difficoltà finanziarie del club

HQ

Xavi Pascual è stato nominato nuovo allenatore della squadra di basket dell'FC Barcelona, a partire dal 17 novembre, e ha firmato per due anni e mezzo, fino a giugno 2028. Succede a Joan Peñarroya, che ha firmato per due anni al Barça Basket nel giugno 2024, ma è stato esonerato la scorsa settimana dopo una serie di risultati negativi: undicesimo su 18 nel campionato spagnolo, Liga ACB (con 2 vittorie e 4 sconfitte) e ottavo in Eurolega con 6 vittorie e 4 sconfitte.

Xavi Pascual prenderà il posto di Óscar Orellana, allenatore ad interim dal 9 novembre, che ieri ha guidato la squadra a una vittoria di misura sul Bayern Monaco, 75-74. Pascual è stato l'allenatore di maggior successo del Barcellona: ha guidato la squadra tra il 2008 e il 2016, e in quel periodo ha vinto quattro volte la Liga ACB, tre volte la Coppa di Spagna e la seconda e ultima EuroLeague del club nel 2010. Pascual ha vinto anche un'EuroLeague con il Panathinaikos e fino ad ora era alla guida dello Zenit Saint Petesbourg.

"Il buon rapporto tra Joan Laporta, Josep Cubells e Xavi Pascual si è rivelato fondamentale per raggiungere rapidamente un accordo in questo periodo finanziariamente difficile", ha dichiarato il club. Secondo fonti citate da Efe, una delle richieste di Pascual era quella di costruire un progetto vincente per la prossima stagione... che potrebbe scontrarsi con i tagli di bilancio che hanno colpito la sezione basket del club.