Xavi Simons del Tottenham è stato escluso dalla Coppa del Mondo con i Paesi Bassi a causa di un infortunio al ginocchio

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L'ala olandese di 23 anni Xavi Simons, del Tottenham Hotspur, ha subito un infortunio al ginocchio che ha messo fine alla stagione e lo costringerà a saltare la Coppa del Mondo con i Paesi Bassi, durante la vittoria per 1-0 del Tottenham contro i Wolves, in una collisione con Hugo Bueno. Simons è stato portato in barella dalla partita, con segnalazioni che avrebbero subito un infortunio al legamento crociato anteriore, che lo costringerà a stare fuori per mesi.

Simons, che si è unito al Tottenham nell'agosto 2025 dopo brevi esperienze a Lipsia, Paris Saint-Germain e PSV, ha giocato per i Paesi Bassi fin dalle squadre under-15, debuttando con la squadra senior nel 2023, e ha raggiunto le semifinali di UEFA Euro nel 2024, segnando un gol in semifinale contro l'Inghilterra.

L'infortunio lo ha lasciato con il cuore spezzato mentre manca la Coppa del Mondo: "Dicono che la vita possa essere crudele e oggi è così. La mia stagione è finita bruscamente e sto solo cercando di elaborarla. Onestamente, sono distrutto. Niente di tutto ciò ha senso", ha detto Simons sui social. "Tutto quello che volevo era combattere per la mia squadra e ora mi è stata tolta la capacità di farlo... insieme alla Coppa del Mondo. Rappresentare il mio paese quest'estate... semplicemente sparita. Ci vorrà tempo per trovare pace con questo, ma continuerò a essere il miglior compagno di squadra che posso essere. "

La vittoria del Tottenham contro i Wolves, già retrocessi, è stata la loro prima vittoria in campionato nel 2026, ma non sufficiente a farli uscire dalla zona retrocessione: hanno 34 punti e stanno lottando con West Ham (36 punti) e Nottingham Forest (39 punti) per evitare l'ultimo posto di retrocessione, dopo che Wolves e Burnley hanno confermato la retrocessione.