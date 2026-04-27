Xavi Simons del Tottenham è stato escluso dalla Coppa del Mondo con i Paesi Bassi a causa di un infortunio al ginocchio
L'ala olandese di 23 anni potrebbe aver subito una rottura del legamento crociato anteriore.
L'ala olandese di 23 anni Xavi Simons, del Tottenham Hotspur, ha subito un infortunio al ginocchio che ha messo fine alla stagione e lo costringerà a saltare la Coppa del Mondo con i Paesi Bassi, durante la vittoria per 1-0 del Tottenham contro i Wolves, in una collisione con Hugo Bueno. Simons è stato portato in barella dalla partita, con segnalazioni che avrebbero subito un infortunio al legamento crociato anteriore, che lo costringerà a stare fuori per mesi.
Simons, che si è unito al Tottenham nell'agosto 2025 dopo brevi esperienze a Lipsia, Paris Saint-Germain e PSV, ha giocato per i Paesi Bassi fin dalle squadre under-15, debuttando con la squadra senior nel 2023, e ha raggiunto le semifinali di UEFA Euro nel 2024, segnando un gol in semifinale contro l'Inghilterra.
L'infortunio lo ha lasciato con il cuore spezzato mentre manca la Coppa del Mondo: "Dicono che la vita possa essere crudele e oggi è così. La mia stagione è finita bruscamente e sto solo cercando di elaborarla. Onestamente, sono distrutto. Niente di tutto ciò ha senso", ha detto Simons sui social. "Tutto quello che volevo era combattere per la mia squadra e ora mi è stata tolta la capacità di farlo... insieme alla Coppa del Mondo. Rappresentare il mio paese quest'estate... semplicemente sparita. Ci vorrà tempo per trovare pace con questo, ma continuerò a essere il miglior compagno di squadra che posso essere. "
La vittoria del Tottenham contro i Wolves, già retrocessi, è stata la loro prima vittoria in campionato nel 2026, ma non sufficiente a farli uscire dalla zona retrocessione: hanno 34 punti e stanno lottando con West Ham (36 punti) e Nottingham Forest (39 punti) per evitare l'ultimo posto di retrocessione, dopo che Wolves e Burnley hanno confermato la retrocessione.