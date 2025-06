Xbox e Activision Blizzard confermate per la Gamescom di quest'anno

HQ

L'elenco dei partecipanti alla Gamescom cresce di giorno in giorno. Xbox e Activision Blizzard ha appena confermato la sua presenza alla convention tedesca, con la prima che ha notato che condividerà presto ulteriori informazioni sulla sua apparizione all'evento, e la seconda che ha già annunciato cosa avrà in serbo, almeno per World of Warcraft fan.

Guardando a WoW, possiamo aspettarci un primo assaggio dell'espansione Midnight per il gioco, che probabilmente farà il suo arrivo nel 2026. Oltre a questo, ci saranno panel per gli sviluppatori, incontri e saluti, vetrine di cosplay, bottino da acquisire e altro ancora.

Blizzard elabora: "World of Warcraft di Blizzard Entertainment ha annunciato ufficialmente la sua attesissima presenza alla gamescom del 2025. La gamescom, che si svolge ogni anno a Colonia, in Germania, è uno dei più grandi eventi di gioco al mondo. I partecipanti saranno trattati con notizie e aggiornamenti esclusivi su Midnight, il prossimo capitolo di The Worldsoul Saga.

Le società saranno presenti alla Gamescom tra il 20 e il 24 agosto e possiamo senza dubbio aspettarci ancora di più dalla coppia al mega show tedesco.