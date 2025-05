Xbox è stato il primo editore per preordini e preinstallazioni sia su Xbox che su PlayStation Store

HQ

Anche se i dati finanziari potrebbero non sembrare immediatamente entusiasmanti rispetto a qualcosa come l'annuncio di un nuovo gioco o un trailer, possono darci un'ottima idea. Di recente, Xbox ha rivelato il suo ultimo briefing fiscale, che è stato catturato da Tom Warren di The Verge.

Warren ha fatto eco ad alcune delle dichiarazioni rilasciate dal CEO di Microsoft Satya Nadella su Twitter/X, in cui ha affermato che Xbox ha chiuso il trimestre come il primo editore per preordini e preinstallazioni sia su Xbox Store che su PlayStation Store.

Con giochi come Indiana Jones e il Grande Cerchio, Forza Horizon 5 e altri in arrivo su PlayStation da Xbox e PC, e la mancanza di titoli pubblicati da Sony che arrivano sulla piattaforma, è facile capire perché Xbox abbia preso quel titolo. Sempre nel rapporto, è stato rivelato che le entrate di PC Game Pass sono aumentate del 45% su base annua e che il cloud gaming ha superato un nuovo record.

Per la prima volta, il cloud gaming ha superato i 150 milioni di ore giocate nell'ultimo trimestre. Nel complesso, Microsoft ha riferito che ci sono stati più di 500 milioni di utenti attivi mensili durante questo trimestre, il che è un'impresa impressionante. Anche se potrebbe essere difficile convincere le persone ad acquistare una Xbox, il team verde sembra certamente aver convinto le persone su Game Pass, i suoi titoli pubblicati e altro ancora.