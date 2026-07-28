Xbox ha avuto un grosso blackout per quasi un giorno che ha impedito alle persone di giocare

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Non è stato tutto divertimento e gioco per i giocatori Xbox nell'ultimo mese, dato che Microsoft ha lasciato diversi studi e ha iniziato a licenziare migliaia di persone. Per chi sperava di trovare conforto giocando un po', le brutte notizie sono continuate ieri.

I servizi online Xbox hanno avuto gravi problemi e gli utenti hanno riferito di non poter giocare, nemmeno quelli che possedevano su disco. I problemi durarono molte ore, e solo lunedì sera il team di supporto pubblicò che volevano "scusarsi per la natura di lunga durata di questo problema", aggiungendo che, sebbene le cose iniziassero a migliorare, i problemi persistevano:

"Le cose stanno migliorando lentamente, anche se i giocatori di tutto il mondo potrebbero ancora riscontrare fallimenti nel lancio delle partite, insieme a possibili problemi di accesso e acquisto."

Quando leggerai questo, dovrebbe funzionare perfettamente (non avevamo problemi quando l'abbiamo testato), ma questo evidenzia l'enorme vulnerabilità dei sistemi completamente digitali. Senza server, non possiedi nemmeno un gioco, un argomento caldo da quando Sony ha annunciato che passerà completamente al digitale a partire da gennaio 2028.