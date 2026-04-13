Xbox ospiterà un primo sguardo su Metro 2039 entro la fine della settimana

Ultimamente si sono diffuse voci incontrollate su una fiera Xbox prevista per la fine di questa settimana, in cui verrà svelato un nuovo gioco di Metro. Sembra che Xbox, lo sviluppatore 4A Games e l'editore Deep Silver ne abbiano avuto abbastanza di queste voci, dato che proprio questo show è stato ora confermato.

In un articolo di Xbox Wire si menziona che uno show Xbox First Look: Metro 2039 si terrà giovedì 16 aprile alle 18:00 BST/19:00 CEST, durante il quale incontreremo per la prima volta il prossimo capitolo della celebre serie.

Ci viene detto di aspettarci quanto segue: "Questa sarà la quarta serie principale di 4A Games basata sui romanzi iconici di Dmitry Glukhovsky, dopo Metro 2033 (2010), Metro: Last Light (2013) e Metro Exodus (2019), tutti raccontano le storie di sopravvissuti alla devastazione nucleare che vivono nei tunnel della metropolitana di Mosca e nel mondo che li circonda."

Potrai guardare lo show in diretta su YouTube e, come sempre, Xbox ospiterà versioni localizzate in diverse lingue, incluse opzioni accessibili per chi ha disabilità uditiva.