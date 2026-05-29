Xbox Series S/X ha superato le 700.000 console vendute in Giappone

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Non capita spesso di poter riportare i traguardi dell'Xbox in Giappone, e di solito quando parliamo delle vendite giapponesi, non includiamo nemmeno le console Microsoft. Ad eccezione di un breve periodo all'inizio dell'era Xbox 360, quando l'allora capo Xbox Peter Moore si dedicò completamente ai giochi di ruolo giapponesi, la piattaforma ha vissuto una modesta esistenza nella Terra del Sole Levante. Xbox 360 ha infine venduto 1,6 milioni di unità (più delle altre tre console Xbox messe insieme), un valore comunque rispettabile.

La Xbox One è stata la peggiore, vendendo al massimo cento console a settimana (di solito solo un numero a due cifre). In totale, raggiunse 142.000 console vendute, pari a un terzo della Xbox originale, che ne vendette 472.992 in Giappone.

In questo senso, la Xbox Series S/X in realtà non ha avuto un brutto successo, soprattutto considerando che un paio di grandi rivenditori hanno persino rimosso l'Xbox dalle loro linee di prodotti. Una grande parte delle console probabilmente è stata acquistata direttamente dal Microsoft Store, e si dice che il marketing sia stato praticamente inesistente.

Ma ora è stato raggiunto un traguardo, e Famitsu riporta che le vendite di Xbox Series S/X hanno superato le 700.000 unità, suddivise come segue:



Xbox Series X (326.910 copie vendute)



Xbox Series X Digital Edition (31.136 copie vendute)



Xbox Series S (342.096 copie vendute)



La Xbox Series S inizialmente ebbe un inizio piuttosto forte in Giappone, ma Microsoft non riuscì a soddisfare la domanda e il suo breve slancio si affievoli. Se Xbox Series S/X raggiungerà mai gli 800.000 copie è molto incerto e piuttosto improbabile, dato che Project Helix è in arrivo.

In confronto, la Switch 2 ha venduto 5,8 milioni di unità e la PlayStation 5 ne ha vendute 7,55 milioni.