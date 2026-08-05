Xbox si sta preparando per il Tokyo Game Show con nuove sorprese giapponesi

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Per molti anni, Microsoft ha investito notevolmente nel Tokyo Game Show; l'anno scorso, ad esempio, hanno annunciato Forza Horizon 6. Anche se il loro business delle console potrebbe sicuramente fare meglio in Giappone (anche se, ad essere onesti, non molto peggio), sappiamo tutti che hanno anche il mercato dei PC, e non hanno mai nascosto il loro desiderio di attrarre sia le case di giochi giapponesi che i giocatori su Xbox.

Il 2026 non farà eccezione, e ora hanno annunciato che ci sarà anche un evento Xbox quest'anno. Il 17 settembre alle 11:00 BST / 12:00 CEST, darà il via a un evento in cui in realtà non abbiamo idea di cosa verrà proiettato. Tuttavia, sembra probabile che vedremo ancora una volta Persona 6 (annunciato durante l'Xbox Games Showcase a giugno), DLC e/o una data di uscita per PS5 di Forza Horizon 6, e una serie di giochi giapponesi molto attesi in arrivo su Xbox, ma si spera anche qualcosa di completamente nuovo.

Ovviamente seguiremo. Detto ciò, cosa speri di vedere?