XDefiant produttore esecutivo si ritira dal gioco dopo la chiusura

È stato alla fine dell'anno scorso che abbiamo capito che XDefiant di Ubisoft non sarebbe durato a lungo in questo mondo. Dopo un ultimo aggiornamento, il gioco è andato avanti fino alla sua morte questo giugno. Ora che il gioco è ufficialmente scomparso per sempre, il suo produttore esecutivo e sviluppatore di giochi veterano Mark Rubin ha condiviso alcuni pensieri.

In un lungo post, Rubin ha iniziato ringraziando i fan che hanno giocato XDefiant. "Direi che è successo qualcosa di notevole con questo gioco, in quanto, anche se abbiamo avuto pochissimo marketing, abbiamo comunque avuto l'acquisizione più veloce di giocatori nelle prime settimane per un titolo Ubisoft solo da voi che avete parlato e promosso il gioco", ha scritto.

Ha poi continuato a spiegare perché XDefiant aveva il mazzo impilato contro di esso. Aveva poco o nessun marketing, il motore interno non permetteva agli sviluppatori di realizzare il gioco che volevano e non c'era alcun investimento a lungo termine nel gioco.

Tuttavia, Rubin rimane orgoglioso del lavoro che ha svolto, ma non ha intenzione di provare a fare un altro tentativo di entrare nel genere sparatutto. "Ho deciso di lasciare l'industria e passare più tempo con la mia famiglia, quindi sfortunatamente non sentirete parlare di me che realizzo un altro gioco", ha scritto. "Mi preoccupo molto dello spazio degli sparatutto e spero che qualcun altro possa raccogliere la bandiera che stavo cercando di portare e creare di nuovo giochi che si prendano cura dei giocatori, li trattino con rispetto e ascoltino ciò che hanno da dire".

XDefiant non è più disponibile.