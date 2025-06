Xenoblade Chronicles 3 è stato aggiornato per funzionare meglio su Nintendo Switch 2

HQ

Molti sono puntati contro Pokémon Scarlet/Violet per la loro configurazione open world piuttosto brutta e poco performante, con molti che suggeriscono che fosse dovuto all'hardware in difficoltà del sempre più datato Nintendo Switch. Tuttavia, poi c'è Xenoblade Chronicles 3, che offre anche un mondo aperto che, invece di essere una macchia per gli occhi, riesce a farti chiedere come il team di sviluppo lo abbia fatto funzionare così bene e senza intoppi su una console che molti paragonano all'ultima generazione nelle capacità hardware. Ne parliamo perché Xenoblade Chronicles 3 è stato appena aggiornato per adattarsi a Nintendo Switch 2.

Sulla pagina di supporto di Nintendo, Ver.2.2.1 è stato rivelato, con questo aggiornamento che apporta "sono state apportate diverse modifiche per migliorare il gameplay su Nintendo Switch 2".

L'entità di ciò che questo farà per il gioco deve ancora essere confermata, ma un'ipotesi ragionevole è che gli consentirà di sfruttare l'hardware più potente per funzionare in modo ancora più fluido e offrire una grafica leggermente migliore. Sapremo per certo fino a che punto questo aggiornamento migliorerà il gioco quando il Nintendo Switch 2 verrà lanciato domani, il 5 giugno.