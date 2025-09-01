HQ

Le ultime notizie su Cina, Russia e India . Il presidente cinese Xi Jinping, il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro indiano Narendra Modi si sono riuniti ieri al vertice della SCO a Tianjin per discutere della cooperazione economica e di sicurezza.

Xi ha invitato gli Stati membri a sfruttare i loro vasti mercati e promuovere una governance globale inclusiva. Putin ha sottolineato la necessità di un quadro di sicurezza equilibrato in Eurasia. La presenza di Modi ha evidenziato la crescente solidarietà in mezzo alle continue tensioni con le potenze occidentali.

I colloqui hanno anche toccato la facilitazione del commercio, l'energia e le partnership tecnologiche, segnalando l'ambizione di rimodellare le alleanze regionali e internazionali. Un vertice che rifletteva la volontà condivisa di ridurre l'influenza occidentale e rafforzare la collaborazione multilaterale in Asia.