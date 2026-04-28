Xiaomi anticipa cifre di prestazioni incredibili per la YU7 GT

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Pur essendo ritenuti per una pubblicazione più internazionale, Xiaomi ha comunque impressionato costantemente nei mercati disponibili con i suoi veicoli elettrici, e il prossimo YU7 GT sembra non fare eccezione.

Si tratta di una versione ad alte prestazioni del loro SUV EV, prevista per il lancio a maggio in alcuni mercati, e le prime specifiche dell'auto, ora rivelate tramite Arena EV, sembrano suggerire che sia un vero e proprio mostro.

Prima della presentazione completa, Xiaomi ha confermato circa 989 cavalli in frenata e una velocità massima di circa 300 chilometri di circostanza, rendendolo uno dei SUV elettrici più veloci sul mercato. Inoltre, Xiaomi dichiara un'autonomia di 705 chilometri (anche se si tratta di CLTC, non WLTP, quindi aspettatevi un po' meno rispetto agli standard occidentali).

Anche se non è stato strettamente confermato, un tempo da 0 a 100 km/h dovrebbe essere intorno ai 2 secondi, confermando ancora una volta che sarà davvero veloce.

C'è anche un tocco europeo. Xiaomi afferma che il suo centro europeo di ricerca e sviluppo ha avuto un ruolo chiave nel perfezionare la dinamica di guida dell'auto, puntando a una sensazione più "in stile tedesco" al volante.