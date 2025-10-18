Yaya Han: "Il cosplay è passato dall'essere ridicolizzato all'essere celebrato - e i genitori dovrebbero sostenere i loro figli"

HQ

A San Diego Comic-Con Málaga, il leggendario cosplayer Yaya Han ha riflettuto su quanta strada abbia fatto l'arte del cosplay e ha esortato i genitori ad abbracciare e sostenere la passione creativa dei loro figli.

"Quando ho iniziato, era considerato una parte molto bizzarra del fandom", ha dettoHan a Gamereactor. "Eravamo una specie di mostri tra i fan. Molte persone non capivano i cosplayer e pensavano che quello che facevamo fosse infantile, o lo fraintendevano come un feticcio sessuale o qualcosa del genere".

Più di due decenni dopo, dice che il mondo è cambiato radicalmente. "Ora il cosplay è celebrato come una forma d'arte. Grazie alle convention che danno ai cosplayer l'opportunità di presentarsi, e grazie ai social media, dove puoi condividere tutti i tuoi progressi e dire alle persone perché ami un personaggio, le persone finalmente lo vedono per quello che è".

Han, che realizza costumi elaborati da oltre 20 anni, ha anche affrontato la sfida continua che molti giovani cosplayer devono affrontare: convincere i loro genitori che il loro hobby ha un significato. "I miei genitori non capivano perché facessi il cosplay, e mi ci è voluto che li portassi a una convention perché lo capissero", ha spiegato. "Non appena hanno visto la reazione che ho avuto, si sono resi conto che questa è una cosa. In realtà ispiri le persone con la tua creatività".

Il suo messaggio ai genitori è chiaro: "Il cosplay è qualcosa di creativo. Sto imparando abilità, alcune che vengono tradizionalmente tramandate, come il ricamo e la lavorazione dell'oro. È un passatempo molto sano e creativo. E quando vado alle convention, è salutare. Tutti si prendono cura l'uno dell'altro".

Han crede che il cosplay possa anche aiutare i giovani a crescere come individui. "Costruisce le tue abilità sociali e ti dà fiducia perché ti vesti come personaggi straordinari. Questo in realtà aiuta a costruire il tuo carattere", ha detto, prima di sfidare direttamente i genitori: "Venite a una convention con vostro figlio. Sostienili, fai cosplay con loro, crea costumi insieme. Guarda di cosa si tratta".

Puoi vedere la nostra intervista completa ed esclusiva con Han qui sotto:

HQ

#Comiccon