Yellowstone star conferma il fallimento di Kevin Costner

Chiunque abbia visto o seguito Yellowstone negli ultimi anni sarà consapevole della caduta dello show, e di come al suo apice astronomico sia crollato a causa della caduta della star principale Kevin Costner e del creatore Taylor Sheridan. C'erano molte voci su ciò che è accaduto dietro le quinte, tra cui Costner che voleva una fetta più grande della torta da Paramount e persino litigare con i co-protagonisti, e mentre alcune di queste rimangono voci, una si è ora dimostrata vera.

In un grande rapporto di The Hollywood Reporter, viene confermato dai rappresentanti del campo di Wes Bentley (l'attore che interpreta Jamie Dutton nello show, il figlio del John Dutton di Costner) che Bentley e Costner hanno litigato sul set e che questo includeva una rottura verbale e fisica.

Come da THR: "Un portavoce di Bentley ha confermato l'alterco, definendolo una "discussione legata al lavoro durante una scena emotiva e fisicamente dura", che è stata "discussa e risolta". Il portavoce di Costner ha rifiutato di commentare le quasi scazzottate".

La caduta di Yellowstone sarà ricordata non solo per il crollo della serie al suo apice, ma perché è avvenuta in parte quando Costner voleva perseguire la sua ambiziosa Horizon serie di film western, che lo ha visto vendere molte delle sue proprietà per finanziare i film che sono stati un fallimento finora. Almeno per quanto riguarda il primo capitolo che ha debuttato l'anno scorso con fanfara mediocre e scarsi risultati al botteghino.